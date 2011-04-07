УЗ прискорила в графіку руху майже 100 швидких і понад 25 пасажирських потягів

«Укрзалізниця» прискорила в графіку руху на 2011-2012 рр. майже 100 швидких і понад 25 пасажирських потягів.

Як повідомляє УНІАН прес-служба відомства, про це сказав начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

Зокрема, на 2 години в кожному напрямку скорочено час перебування в дорозі потягу №12/11 Київ-Сімферополь. Загальний час перебування потягів у дорозі проходження скорочено на 76,5 годин, скасовано близько 200 зупинок.

"Нам необхідно не тільки нарощувати обсяги перевезень, а й ефективно використовувати існуючий пересувний состав. Для цього ми зменшуємо простій у пунктах обороту, скорочуємо час перебування в дорозі, збільшуємо маршрутну швидкість потягів, формуємо графік руху, враховуючи зручний для пасажирів час відправлення і прибуття ", - зазначив О. ІВАНЬКО. У новому графіку руху маршрутна швидкість усіх потягів становить 55 км/год., що на 0,5 км/год. більше, ніж у графіку руху 2010-2011 рр.

В цілому для забезпечення літніх перевезень у графіку руху 2011-2012 рр., який набуває чинності з 29 травня цього року, розроблений розклад для призначення 356 пар потягів, з яких 252 пари потягів - формування "Укрзалізниці" і 2 пари - спільне формування.