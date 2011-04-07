«Укрзалізниця» введе електронний квиток ще в 20 поїздах

До кінця 2011 року продаж електронних квитків буде впроваджено ще в 20 поїздах.

Як повідомляє УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», це поїзди №169/170 Київ-Львів, №012/011 Київ-Сімферополь (2 поїзди) , №064/063 Київ-Харків (2 поїзди), №162/161 Київ-Харків, №164/163 Київ-Харків, №038/037 Київ-Донецьк (2 поїзди), №080/079 Київ-Дніпропетровськ (2 поїзди), №168/167 Київ-Дніпропетровськ, №123/124 Одеса-Київ (2 поїзди), №105/106 Одеса-Київ (2 поїзди), №091/092 Львів-Київ (2 поїзди), №043/044 Івано-Франківськ-Київ (2 поїзди).

Нагадаємо, що з 20 жовтня минулого року електронний квиток було введено в поїзді №165/166 Дніпропетровськ-Київ. З початку року даною послугою скористалися вже 404 пасажири.

Технологія продажу електронних квитків передбачає самостійне придбання пасажиром проїзних документів через мережу Інтернет (ресурс www.e-kvytok.com.ua) з оплатою повної вартості проїзду платіжною карткою і роздрукуванням посадочного документа на звичайному папері.

Посадочний документ розпізнається (прочитується) провідником вагона за допомогою зчитувача штрих-коду, який входить в комплект мобільного терміналу контролю документів.

Після закінчення поїздки пасажир одержує проїзний документ встановленої форми на бланку суворої звітності (заздалегідь роздрукований в касі і одержаний начальником поїзда до відправлення). Дана технологія застосовується в рамках дослідної експлуатації, до переходу на оформлення фіскальних чеків безпосередньо в поїзді, які замінять бланки суворої звітності.