ДЗ на 20% підвищить вартість проїзду в приміському сполученні

Донецька залізниця з 12 квітня підвищить вартість проїзду в приміських поїздах на 20%.

Як повідомила УНІАН прес-служба Донецької залізниці, до такого кроку дорогу змусили великі збитки в приміському сполученні та борги за компенсацію перевезення пасажирів пільгових категорій. Підвищення узгоджене з Донецькою і Луганською обласними адміністраціями.

За даними Донецької залізниці, за перший квартал 2011 року Донецькою залізницею в приміському сполученні перевезено 11,292 млн. чоловік, із них 10,060 млн. (89%) - пасажири пільгових категорій.

За аналізом фахівців, Донецька залізниця щомісячно зазнає збитків від приміських пасажирських перевезень у розмірі більш як 35 млн. грн., які постійно зростають. При цьому покриття витрат доходами становить лише 6%.

Крім того, відзначається критична ситуація з отриманням компенсації за пільгові перевезення пасажирів. За 1-й квартал одержано компенсації за пільгові перевезення від Донецької обласної держадміністрації 870,6 тис. грн. (повинні перерахувати 3,8 млн. грн.); від Луганської обласної держадміністрації - 114,6 тис. грн. (повинні перерахувати 1,1 млн. грн).

Окрім заборгованості держадміністрацій за цей рік, Донецька залізниця також недоотримала за 2010 рік від Донецької обласної держадміністрації 9,2 млн. грн. і від Луганської обласної держадміністрації 1 млн. грн.

Як відзначають у Донецькій залізниці, якщо ситуація з компенсацією за пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні не зміниться на краще, Донецька залізниця відмінятиме найбільш збиткові й найменше популярні поїзди.