МАУ отримала дозвіл на рейси в Москву і Санкт-Петербург

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» отримала дозвіл на виконання рейсів в Москву і Санкт-Петербург.

Про це УНІАН повідомив президент МАУ Юрій МІРОШНИКОВ.

За його словами, призначення на виконання рейсів в ці міста отримано на черговому засіданні комісії Державіаадміністрації.

«Ми отримали призначення на Москву, Санкт-Петербург. В основному призначення, які ми отримали, пов`язані з тим, що досягнутий певний етап лібералізації відносин між Україною і Росією. Отримали цілий ряд призначень. Влітку плануємо почати польоти до Москви, а подальші плани будемо дивитися. Москва - перший пріоритет », - сказав Ю.МІРОШНИКОВ. За його словами, польоти між Києвом і Москвою планують виконувати 2 рази на день.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія з`єднує Україну з 35 столицями та ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародні аеропорти Києва - «Бориспіль» (КВР) і Львова - «Львів» (LWO).

МАУ виконує понад 450 міжнародних та внутрішніх рейсів на тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова та Сімферополя на власних літаках і в партнерстві з іншими авіакомпаніями.