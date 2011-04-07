Київське метро має намір залучити в "Альфа-Банку" кредит на 125 млн. грн.

Київський метрополітен відібрав у результаті конкурсних торгів "Альфа-Банк" (Київ) для надання кредиту на 125 млн. грн. терміном на один рік.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Кошти будуть надані з метою рефінансування кредитних зобов`язань.

Вартість обслуговування кредиту складе 26,250 млн. грн. У заставу за кредитом надані вагони метрополітену загальною вартістю 190,7 млн. грн.

Пропозиція банку акцептована 1 квітня, остаточний термін укладання договору - 29 квітня 2011 року.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен - комунальне підприємство, сучасний складний інженерний комплекс. У його складі діють 11 експлуатаційних служб, 3 електродепо, майстерні з ремонту рухомого складу, дирекція будівництва метрополітену.

В даний час Київський метрополітен має три діючі лінії, експлуатаційна довжина яких перевищує 60 км.

У 2010 році пасажиропотік Київського метро склав 504 млн. 287,9 тис. пасажирів.

ЗАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстровано в січні 2001 року. Активи банку на 1 січня 2011 року склали 26,595 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 22,908 млрд. грн., зобов`язання - 23,474 млрд. грн., статутний капітал - 3,716 млрд. грн., сласний капітал - до 3,121 млрд. грн .

ЗАТ «Альфа-Банк» (Київ) в 2010 році отримало 1,012 млн. грн. прибутку проти 919,363 млн. грн. збитку за 2009 рік.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Груп».