«Укрзалізниця» ввела ряд нових поїздів на 2011-2012 рр.

«Укрзалізниця» ввела ряд нових поїздів у графіку руху на 2011-2012 рр., який вводиться в дію з 29 травня цього року.

Як повідомляє УНІАН прес-служба відомства, про це сказав начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр ІВАНЬКО.

Згідно з повідомленням, у новому графіку руху передбачено курсування нових поїздів, таких як Кишинів-Одеса, а на Кримському напрямку - Донецьк-Сімферополь, Сімферополь-Чернігів, Казань-Сімферополь і Ростов-Сімферополь. Поїзди на такі популярні напрями, як Санкт-Петербург-Феодосія і Санкт-Петербург-Євпаторія, курсуватимуть щодня, а не через день, як раніше.

"До літнього сезону готується кожне господарство залізниць України. Саме завдяки їх злагодженій роботі ми забезпечуємо потреби наших громадян у перевезеннях", - наголосив начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці».

Нагадаємо, в цілому для забезпечення літніх перевезень у графіку руху 2011-2012 рр., який вводиться в дію з 29 травня цього року, розроблено розклад для призначення 356 пар поїздів, з яких 252 пари - формування "Укрзалізниці" і 2 пари - спільне формування.