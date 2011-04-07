«Укрзалізниця» скоротила витрати на утримання апарату на 500 тис. грн.

Головне управління справами «Укрзалізниці» переглянуло укладені договори і скоротило витрати на утримання апарату «Укрзалізниці».

Про це УНІАН повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, через недоцільність призупинено виконання ряду господарських договорів на загальну суму 500 тис. грн.

Як наголошують у повідомленні, «крім цього, «Укрзалізниця» відмовилася від придбання нових картин (300 тис. грн.), від продукції розсадників та квітництва (400 тис. грн..) та інших непотрібних речей». Паралельно проводяться роботи з оптимізації витрат на мобільний зв`язок, автомобільний транспорт.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» на виконання доручень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скорочує свій управлінський апарат. Зокрема, кількість заступників гендиректора скорочено з дев`яти до чотирьох.

Такі ж зміни щодо скорочення вищого керівного складу будуть здійснені і на всіх залізницях України. Як зазначають у відомстві, це робиться для усунення дублювання повноважень та підвищення ефективності управління залізничною галуззю.