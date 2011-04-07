Від обліку кодів IMEI до бюджету України надійшло 1,2 млрд. грн.

Перші етапи впровадження системи обліку кодів IMEI мобільних терміналів вже забезпечили минулого року надходження до бюджету України в сумі близько 1,2 млрд. грн., повідомили УНІАН у прес-службі Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ).

Станом на початок 2011 року узагальнена база кодів IMEI, яку веде Український державний центр радіочастот, містить майже 100 млн. таких кодів у «білому» списку терміналів (термінали/телефони, які дозволені до використання в мережах операторів) і більш як 6 млн. кодів IMEI в «сірому» (термінали, з тих чи інших причин не зареєстровані в базі, і які можуть використовуватися тимчасово – до 3 місяців) і в «чорному» (крадені, нелегально ввезені тощо, використання яких заборонене) списках.

В даний час частка легально ввезених у 2010 році мобільних телефонів на територію України, за даними НКРЗ, становила 85-90%.

Що стосується відключення нелегально ввезених терміналів/телефонів до України (так само як і неякісних і не дозволених до використання), то НКРЗ планує на законодавчому рівні остаточно врегулювати механізм відключення таких терміналів. Згідно з галузевим законодавством, відключення апаратів абонентів оператором може бути здійснене за рішенням суду.