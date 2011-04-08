Компанія DHL відкрила логістичний комплекс у Київській області
ЛогістичнийоператорDHL Freightвідкривлогістичнийкомплекскласу«А»вселіКалинівка(Київськаобл.).ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службікомпанії.
Яквказується вповідомленні,новийлогістичнийтерміналDHL Freightстанеосновною ланкоютранспортноїінфраструктури у СхіднійЄвропі,особливо для України,Польщі,Угорщини таСловаччини.
Загальнаплощакомплексустановить69тис.кв.м і має 17доків,якіможутьодночасновикористовуватисядля навантаженняі розвантаження автомобілів.DHLбудевикористовувати 20тис.кв.мкомплексу.
ДовідкаУНІАН.DHL Freightєнайбільшою вєвропейськомусегментіринку транспортноюкомпанією.
В УкраїніDHL Freightпропонуєповнокомплектнідоставкивантажів,збірнідоставкивантажівчерез накопичувальнітермінали вЄвропі,митно-брокерськіпослуги,складськулогістикута дистрибуцію.