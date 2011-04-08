Компанія DHL відкрила логістичний комплекс у Київській області

ЛогістичнийоператорDHL Freightвідкривлогістичнийкомплекскласу«А»вселіКалинівка(Київськаобл.).ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службікомпанії.

Яквказується вповідомленні,новийлогістичнийтерміналDHL Freightстанеосновною ланкоютранспортноїінфраструктури у СхіднійЄвропі,особливо для України,Польщі,Угорщини таСловаччини.

Загальнаплощакомплексустановить69тис.кв.м і має 17доків,якіможутьодночасновикористовуватисядля навантаженняі розвантаження автомобілів.DHLбудевикористовувати 20тис.кв.мкомплексу.

ДовідкаУНІАН.DHL Freightєнайбільшою вєвропейськомусегментіринку транспортноюкомпанією.

В УкраїніDHL Freightпропонуєповнокомплектнідоставкивантажів,збірнідоставкивантажівчерез накопичувальнітермінали вЄвропі,митно-брокерськіпослуги,складськулогістикута дистрибуцію.

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