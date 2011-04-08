Будівництво залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль» розпочнеться в травні

Будівництво залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль» («Повітряний експрес») розпочнеться у травні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час презентації проекту керівник Держагентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ.

«18 квітня у Пекіні будуть підписані підсумкові документи, які дозволять вже у травні розпочати будівництво швидкісного залізничного сполучення між столицею і аеропортом «Бориспіль», - сказав він.

Як нагадав В.КАСЬКІВ, домовленості щодо фінансування даного будівництва були досягнуті ще у вересні 2010 року.

Фінансування здійснюватиме китайський банк на вигідних умовах.

«Дуже вигідні умови фінансування. Йдеться про кредит на 15 років з канікулами терміном три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%”, - сказав В.КАСЬКІВ. При цьому застава під проект – самі активи проекту.

Щодо термінів будівництва, він повідомив, що воно розраховане на строк до двох років.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України надав у 2011 році ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США.

На початку лютого 2011 р. гендиректор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ повідомив, що будівництво залізничної вітки між аеропортом «Бориспіль» і центром Києва відкладається у зв'язку з тим, що поки не вирішене питання держгарантій під кредит китайського банку на це будівництво. Він оцінював будівництво у 200 млн. дол. без будівництва станцій для пасажирів.

Планується, що китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол., при цьому частину з них - на будівництво залізничної вітки, яка зв'яже Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї в присутності керівників України і КНР угодою, китайська сторона збудує залізничну трасу аероекспресу завдовжки 30 км.

Генеральним підрядником проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Будівництво планується розпочати у 2011 році і завершити за три роки.