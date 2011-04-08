Каськів: проект «Повітряний експрес» може бути реалізований до Євро-2012

Голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ не виключає того, що проект «Повітряний експрес» (залізничне сполучення між центром Києва і аеропортом «Бориспіль») може бути реалізований до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час презентації проекту.

Зокрема, за його словами, термін будівництва розраховано на період до двох років.

«Якщо ви запитаєте, чи реально це побудувати до Євро, я скажу, що у нас такі плани однозначно були, і ми їх з порядку денного не знімаємо. Але це буде реалізувати непросто», - сказав В.КАСЬКІВ.

Він відзначив, що точніше сказати про терміни будівництва і про можливість його завершення до Євро-2012 можна буде у травні, коли будуть проведені всі уточнені розрахунки.

«Ми будемо все можливе робити, щоб це сталося. Це входило у наші плани, але не входило у зобов'язання», - сказав він.

За словами В.КАСЬКІВА, існуючі зараз розрахунки, кошторисна документація ще уточнюватимуться. При цьому розрахунки будуть підтверджені аудитом однієї з компаній «великої четвірки».

Нагадаємо, 14 березня ц.р. віце-прем'єр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що проект «Повітряний експрес» не буде реалізовано до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року через дефіцит часу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України надав в 2011 році ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США.

На початку лютого 2011 р. гендиректор аеропорту Борис ШАХСУВАРОВ повідомив, що будівництво залізниці між аеропортом «Бориспіль» і центром Києва відкладається через те, що поки не вирішено питання держгарантій під кредит китайського банку на це будівництво. Він оцінював будівництво у 200 млн. дол. без будівництва станцій для пасажирів.

Планується, що китайські банки нададуть кредит у розмірі 1 млрд. дол., при цьому частина з них - на будівництво залізничної колії, яка зв'яже Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. у Китаї у присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу завдовжки 30 км.

Генеральним підрядчиком проекту виступить компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Будівництво планується розпочати у 2011 році і завершити через три роки.