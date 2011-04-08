Кількість користувачів українського Інтернету зросла на 18,2%

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (унікальні Браузери, які зробили більше одного перегляду сторінки (хіта) за поточний місяць + Браузери, які проглядали сторінки цього і минулого місяця) у березні ц.р. збільшився на 18,2% порівняно з лютим і становив 23,3 млн. чол.

Такі результати наведено в звіті українського порталу Bigmir) net «Глобальна статистика українського Інтернету», який має УНІАН.

Згідно зі звітом, істотних змін у географічному розподілі користувачів Інтернету в березні ц.р. не спостерігалося. Як і раніше, лідирує київський регіон. Його частка становила 56,57% від загальної аудиторії. Далі, в порядку зменшення, йдуть такі великі регіони, як Харків (7,38% від загальної аудиторії), Донецьк (5,72%), Одеса (5,29%), Львів (5,31%), Дніпропетровськ (4,31%), Крим (2,18%), Луганськ (1,58%). Їх сумарна частка становить 32,44%.

У той же час у Житомирського, Рівненського та Івано-Франківського регіонів найменша активність аудиторії Інтернет в Україні - лише 0,29%, 0,26% і 0,13% від загального числа користувачів у березні ц.р. відповідно. На решту регіонів припало 10,31%.

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернет у глобальній мережі в березні 2011 року, становив понад 3,6 млрд. хвилин, що на 13,56% більше, ніж у попередньому місяці.