"Укртелеком"розширив міжнародний роумінг у Фінляндії
14:01, 08 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
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"Укртелеком"розширивміжнароднийроумінгмобільногозв'язку(ТМUtel) для своїхабонентіву Фінляндії.ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службікомпанії.
У Фінляндіїпослугамиголосовогоміжнародногороумінгута мобільнимІнтернетомабоненти "Укртелекому"можутьскористатися умережіроумінг-партнера- оператораDNA(надаєпослугипідбрендомDNA).
Сьогодні послугиміжнародногороумінгу дляабонентівмобільногозв'язку"Укртелекому"доступні в більшніж70країнахсвіту,мобільнийІнтернет-убільшніж45країнахсвіту.
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