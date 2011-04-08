"Укртелеком"розширив міжнародний роумінг у Фінляндії

"Укртелеком"розширивміжнароднийроумінгмобільногозв'язку(ТМUtel) для своїхабонентіву Фінляндії.ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службікомпанії.

У Фінляндіїпослугамиголосовогоміжнародногороумінгута мобільнимІнтернетомабоненти "Укртелекому"можутьскористатися умережіроумінг-партнера- оператораDNA(надаєпослугипідбрендомDNA).

Сьогодні послугиміжнародногороумінгу дляабонентівмобільногозв'язку"Укртелекому"доступні в більшніж70країнахсвіту,мобільнийІнтернет-убільшніж45країнахсвіту.

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