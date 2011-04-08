В аеропорту «Львів» відкривається новий регулярний рейс до Праги

З 27 квітня авіакомпанія «Чеські авіалінії» відкриває міжнародний регулярний рейс в аеропорту «Львів» за маршрутом Прага - Львів - Прага.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, важливо, що новий регулярний рейс відкривається в умовах реконструкції злітно-посадочної смуги (нині експлуатаційна довжина становить 1610 метрів).

Рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень: щопонеділка, у середу, п'ятницю і неділю.

Нагадаємо, реконструкція аеродрому в аеропорту «Львів» проходитиме в два етапи. В рамках реконструкції злітно-посадочної смуги аеропорт «Львів» працюватиме без закриття.

На першому етапі реконструкції буде споруджено нову ділянку штучної злітно-посадочної смуги завдовжки 795 м: при цьому під час реконструкції поріг злітно-посадочної смуги буде перенесено на 900 м. На другому етапі планується виконати реконструкцію частини штучної злітно-посадочної смуги, що залишилася, завдовжки 1610 м.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» – найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею.