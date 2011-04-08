ПЗЗ 6-14 квітня частково скасовує зупинки потягів на ділянці Київ-Фастів

Південно-Західна залізниця звертає увагу пасажирів, що на ділянці Київ-Фастів з 6 квітня по 14 квітня ц.р., у зв`язку з реконструкцією зупиночної платформи Снітинка, скасовується зупинка всіх парних електропоїздів, які будуть курсувати з 18.45 вечора до 8.40 ранку. Про це УНІАН повідомили в Південно-Західній залізниці.

Зокрема, скасовується зупинка е/п № 6044 Фастів-Київ, № 6046 Фастів-Київ, № 6048 Фастів-Київ, № 6002 Фастів-Київ, № 6004 Фастів-Київ, № 6006 Фастів-Київ, № 6008 Фастів-Київ, № 6010 Фастів-Київ, № 6012 Фастів-Київ, № 6542 Фастів-Київ, № 6016 Фастів-Київ, № 6018 Фастів-Київ, № 6020 Фастів-Київ, № 6544 Фастів-Київ, № 6022 Фастів-Київ, № 6024 Фастів-Київ.