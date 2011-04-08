У Луганську в травні подорожчає проїзд у маршрутних таксі, тролейбусах і трамваях

У Луганську з середини травня підвищаться ціни на проїзд не лише в маршрутних таксі, але й у тролейбусах і трамваях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив секретар Луганської міської ради Олександр ФІЛІПСЬКИЙ.

«Всі цифри поки що досить приблизні, - підкреслив він. - В автобусах, що працюють у режимі маршрутного таксі, планується встановити тариф 2 грн. 50 копійок, в електротранспорті - 1 грн. 50 копійок».

При цьому О.ФІЛІПСЬКИЙ зазначив, що «взагалі-то, проїзд у трамваї або тролейбусі повинен коштувати мінімум 2 грн., але місто не погодилося піднімати його до такого рівня, тому 50 копійок різниці виплачуватиметься за кожного перевезеного пасажира з міського бюджету».

Ціна ж за проїзд у автобусах великої місткості зараз ще обчислюється, сказав він.

О.ФІЛІПСЬКИЙ підкреслив, що розрахунки щодо нових тарифів велися відповідно до існуючого законодавства, яке свідчить, що будь-яке підприємство повинне працювати на прибуток, тому в ціні за проїзд має бути закладено 10% рентабельності.