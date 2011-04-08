Президент затвердив Положення про Державіаслужбу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив Положення про Державну авіаційну службу України.

Указ від 6 квітня № 398/2011 розміщено на сайті глави держави.

Указ набуває чинності з дня його публікації.

Згідно з положенням, Державіаслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується й координується Кабінетом міністрів України через віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури України.

Державіаслужба входить до системи органів виконавчої влади й забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації.

Державіаслужба України в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури, іншими законодавчими актами України, а також дорученнями Президента України і віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури.

Також визначено основні завдання Державіаслужби, серед яких реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору; здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації; організація розробки нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації; сертифікація та реєстрація об`єктів і суб`єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень; регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху; організація авіаційних перевезень.

Нагадаємо, Державіаслужба є спадкоємицею Державної авіаційної адміністрації, яка була в складі Міністерства транспорту та зв`язку. Створена в результаті реорганізації Мінтрансзв`язку та створення Міністерства інфраструктури.