Мінінфраструктури констатує зниження аварійності на транспорті

З початку року на транспортно-дорожньому комплексі України зменшилася кількість аварій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Станом на 1 квітня 2011 року на транспорті України, який підпорядковується Міністерству інфраструктури, сталося 317 аварійних пригод (минулого року за аналогічний період сталося 366 аварій). Кількість загиблих у цих пригодах зменшилася на 11,8%, а кількість травмованих - на 30,1%.

Зменшення кількості аварій спостерігається майже на всіх видах транспорту. На автомобільному транспорті загального призначення аварійність зменшилася на 52,4% порівняно з трьома місяцями 2010 року. На відомчому автомобільному транспорті Міністерства інфраструктури показники аварійності знизилися на 38,7%.

Аварійних пригод на залізничному транспорті стало менше на 2,5%. Зокрема, на залізничних переїздах у першому кварталі цього року сталося 16 ДТП проти 31 ДТП за три місяці 2010 року.

На авіаційному транспорті кількість аварійних пригод знизилася на 26,9%: із 26 до 19 пригод.