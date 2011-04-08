Президент затвердив Положення про Укртрансінспекцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція).

Указ № 387/2011 від 6 квітня п.р. розміщено на сайті глави держави.

При цьому Кабінету міністрів України у двомісячний термін доручено передбачити витрати на утримання Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті; вирішити питання про передачу майна, необхідного для забезпечення її діяльності; подати пропозиції з приведення законодавчих актів у відповідність з даним указом; привести власні нормативно-правові акти у відповідність з даним указом; забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність з даним указом.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

«Укртрансінспекція» є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури України.

«Укртрансінспекція» входить у систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, на перевезення яким видана ліцензія, на міському електричному, залізничному транспорті.

Основними завданнями «Укртрансінспекції» є: реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті і ведення дорожнього господарства.

Нагадаємо, Президент доручив створити Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, реорганізувавши Державну автотранспортну службу України.