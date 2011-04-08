У Києві збудують нову дорогу від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна

У Києві до 2012 року від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна збудують нову дорогу.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні КК «Київавтодор».

Зокрема, для забезпечення введення в експлуатацію другої черги Подільського мостового переходу через Дніпро (від вул. Верхній Вал до проспекту Ватутіна) до 2012 року місто планує збудувати дорогу від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна з будівництвом транспортної розв’язки на примиканні в урочищі Горбачиха до мостового переходу. Крім того, передбачено будівництво заїзду з вул. Верхній Вал через Гавань на Подільський мостовий перехід.