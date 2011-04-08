Пірати захопили судно з чотирма українцями у складі екіпажу

Посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах з посиланням на інформацію коаліційних об’єднаних морських сил підтвердило, що сьогодні, 8 квітня ц.р., у східній частині Аденської затоки піратами захоплено судно „Susan K” (прапор Антигуа та Барбуда) з чотирма громадянами України у складі екіпажу.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За даними дипустанови, власником судна є німецька компанія. Судно прямувало з порту Мумбай (Індія) до порту Судан (Судан).

Справа перебуває на особливому контролі в Посольствах України в ОАЕ, Німеччині та в Департаменті консульської служби.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на “Морський бюлетень”, уранці, 8 квітня, за 200 миль на північний схід від порту Салала (Оман) сомалійські пірати захопили німецький суховантаж “Susan K” (під прапором Антигуа), який прямував в порт Судан із індійського порту Мумбай. Судно було атаковане не менш як десятком піратів.

Екіпаж судна складають 10 осіб – четверо громадян України і шестеро філіппінців.