Дніпропетровськ одержав із держбюджету 30 млн. грн. на продовження будівництва метро
13:03, 09 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
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На рахунки підприємства «Дніпрометробуд» надійшло 30 млн. грн. на продовження будівництва метрополітену.
Про це УНІАН повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій ТЕМНИК.
«Цього року на відновлення будівництва метрополітену з держбюджету надійшло 50 млн. грн. Перші 20 млн. грн. «Дніпрометробуд» одержав наприкінці січня, які пішли на погашення кредиторської заборгованості підприємства і боргів із зарплати метробудівцям», - уточнив Г.ТЕМНИК.
За його словами, після проведення аналізу технічного стану об`єкту будівництва і проектно-кошторисної документації скориговано план робіт.
Три нові станції метро планується відкрити до кінця 2014 року.
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