Представники влади Венесуели заарештували екіпаж грецького балкера, у складі якого є українці
08:58, 11 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
0
Представники венесуельської влади затримали грецький балкер Maria L. і заарештували екіпаж, до складу якого входять громадяни України, через виявлення на судні наркотиків.
Про це повідомляє «Морський бюлетень «Совфрахт».
Згідно з повідомленням, 400 кг кокаїну знайшли прикріпленими до підводної частини балкера в районі рульового пристрою.
Екіпаж складається з 20 осіб – громадян Греції, Індонезії, Чилі та України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter