У «Борисполі» через вітер припинили висотні роботи

У зв`язку з штормовим попередженням 8 квітня об 11:00 на будівельному майданчику терміналу D аеропорту «Бориспіль» було припинено висотні роботи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі аеропорту, враховуючи небезпеку проведення висотних робіт за таких умов, у п`ятницю вранці керівництво аеропорту сповістило підрядника про заборону виконувати висотні роботи на будівельному майданчику терміналу D.

За даними синоптиків, з 8 по 11 квітня пориви вітру в Київській області сягали 15-20 м/с.

Як відзначають в аеропорту, до стабілізації погодних умов буде активізовано опоряджувальні роботи всередині терміналу.

На сьогодні на будівництві терміналу D аеропорту «Бориспіль» виконано 50% будівельно-монтажних робіт і 95% проектних робіт. Зокрема, завершуються роботи з монтажу крівлі, облаштування перегородок, монтажу внутрішніх інженерних мереж. На будівництві тривають роботи із встановлення металевих конструкцій пасажирських посадочних трапів. Вже розпочато роботи із встановлення сортувальника вантажу. У північній частині пасажирської галереї розпочато роботи з монтажу систем обігріву «тепла підлога».

Крім того, продовжуються роботи на ділянках будівництва автодороги й автомобільного шляхопроводу, будівництво перону і стернових доріжок сполучення з льотною зоною №1.

Термінальний комплекс «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль», який матиме площу 110 тисяч квадратних метрів, після завершення робіт стане найбільшим в аеропорту. Новий аеровокзал спеціалізуватиметься винятково на міжнародних рейсах. Він дасть змогу збільшити конкурентоспроможність головних повітряних воріт країни і розширити його можливості на ринку міжнародних авіаперевезень. Проектна потужність терміналу D досягне 9 млн. пасажирів на рік (3 тис. пасажирів на годину на виліт і стільки ж на прибуття).

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 9 квітня, в результаті аварії баштового крана під час робіт з реконструкції старого приміщення Харківського аеропорту загинули двоє монтажників компанії-підрядника «Стальконструкція». Баштовий кран розбирав завали, що виникли напередодні під час демонтажу аварійного приміщення старого аеровокзалу. За інформацією прес-служби аеропорту, можливою причиною падіння стріли став великий порив вітру. Попередньо відомо, що, падаючи, кран зачепив підйомник, і робітники випали з шестиметрової висоти.

«Правил безпеки під час робіт було повністю дотримано, і, попередньо, причиною загибелі людей фахівці називають розгул стихії», – запевнили в прес-службі аеропорту.