Голова ВААП не виключає, що вартість проїзду в маршрутках може зрости до 5 грн.

Перевізники можуть почати підвищувати вартість проїзду в міських маршрутках до 5 грн., щоб забезпечити роботу на рівні рентабельності.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП) Віталій РЕВА.

«Сьогодні, виходячи з вартості палива і комплектуючих, тариф має бути на рівні 10 грн. Але, враховуючи те, що ніхто за 10 грн. не поїде, враховуючи ситуацію з доходами у населення, збідненням, то хоча б для того, щоб була нульова рентабельність, десь близько 5 грн. має бути на міських маршрутках проїзд», – сказав В.РЕВА.

За його словами, централізованого рішення про підвищення тарифів у зв`язку зі зростанням вартості палива та інших витрат перевізників не було прийнято, проте деякі перевізники самостійно ухвалюють рішення про підвищення.

«Перевізники, хто вийшов, хто не вийшов з пропозиціями, вже у ряді випадків йдуть на те, що самостійно ухвалюють таке рішення, нікого не питаючи. Тобто йде процес неконтрольований, він виходить з існуючої ситуації», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, приватні перевізники звернулися до уряду з проханням до середини квітня 2011 року вирішити питання нерентабельності перевезень і необхідності підвищення вартості проїзду в міських маршрутках. У разі неприйняття будь-яких заходів перевізники не виключають можливості проведення акцій протесту.

За словами перевізників, відмовитися від підвищення тарифів можна лише тоді, коли уряд ухвалить рішення про низку податкових пільг, звільнення від ПДВ, податку на землю тощо.