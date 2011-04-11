Президент України передав функції Держслужби зв'язку Держслужбі спецзв'язку і захисту інформації

Президент України передав функції Державної служби зв`язку (Держзв`язку) Держслужбі спецзв`язку і захисту інформації.

Про це йдеться в указі Президента України № 409 від 8 квітня 2011 року «Про внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2011 № 370», який розміщений на сайті Президента.

Згідно з указом № 370, Державну службу зв`язку України було ліквідовано, а її функції виконувало Міністерство інфраструктури Україні, в яке структурно входила Державна служба зв`язку.

Указом № 490 Президент України змінив це положення, передавши функції Державної служби зв`язку Держслужбі спецзв`язку та захисту інформації України.