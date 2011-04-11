Автоперевізники звернуться до керівництва країни з приводу реорганізації Державтотрансслужби

Автомобільні перевізники мають намір звернутися до керівництва країни, аби висловити свою стурбованість у зв`язку з реорганізаціями транспортних служб у Міністерстві інфраструктури України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП) Віталій РЕВА.

Нагадаємо, минулого тижня Президент України створив Державну інспекцію України з питань безпеки на наземному транспорті, реорганізувавши Державну автотранспортну службу.

«Зараз ми готуємося до зустрічі, вже, мабуть, з Президентом України, тому що ці укази можуть дестабілізувати роботу галузі. Принаймні вони поліпшенню роботи не сприятимуть», – сказав В.РЕВА.

За його словами, головною проблемою реорганізації є те, що новостворена структура бере на себе всі функції – і управління, і контролю на автотранспорті, що є неприпустимим.

«Виходить, що цим указом Держслужбу автомобільного транспорту ліквідовано, створено інспекцію, функції якої повинні бути абсолютно контрольні, а тут передано і всі функції управлінські, починаючи від проведення конкурсів, видачі дозволів, ліцензії. Все, що є на автомобільному транспорті, передано інспекції, навіть ті функції, які вона не може виконувати. Зараз все разом об`єднали: організацію роботи і контроль, а це суперечить науці управління і всьому іншому», – вважає В.РЕВА.

За його словами, при реорганізації не було враховано думку перевізників. «Це для нас як холодний душ. Ми зараз розбираємося, радимося. Обстановка дуже напружена», – наголосив він.

Також голова ВААП додав, що в указі не передбачено вирішення питання взаємодії нового органу з громадськими організаціями перевізників, визначена лише взаємодія з профспілками. При цьому В.РЕВА наголосив, що в автомобільній галузі нагромадилося багато негативу і питань, які потрібно вирішувати. «Нам треба обов`язково зустрічатися з керівництвом країни загалом щодо ситуації на автомобільному транспорті», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2011 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував, створив і перейменував низку центральних органів виконавчої влади. Зокрема, ліквідовано Державну автотранспортну службу, створено Державну інспекцію України з питань безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція). Президент також затвердив Положення про «Укртрансінспекцію».

При цьому Кабінету Міністрів України в двомісячний термін доручено передбачити витрати на утримання інспекції, вирішити питання про передачу майна, необхідного для забезпечення її діяльності, подати пропозиції з приведення законодавчих актів у відповідність з даним указом.

Згідно з документом, «Укртрансінспекція» є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем`єр-міністра – міністра інфраструктури України.

«Укртрансінспекція» входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, на перевезення яким видана ліцензія, на міському електричному, залізничному транспорті.

Основними завданнями «Укртрансінспекції» є: реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті і ведення дорожнього господарства.