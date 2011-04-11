Toyota має намір 18 квітня відновити виробництво автомобілів у Японії

Японський автогігант Toyota Motor Corp. прийняв рішення відновити виробництво на всіх автомобілебудівних підприємствах з 18 по 27 квітня 2011 року.

Про це сказано в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, планується, що буде відновлено виробництво всіх моделей автомобілів Toyota і Lexus на всіх власних і дочірніх підприємствах «Тойота» і афільованих компаніях.

Обсяг виробництва становитиме приблизно 50% від звичайного. Після 27 квітня всі підприємства припинять свою роботу на період щорічних весняних державних свят в Японії аж до 9 травня 2011 року.

Рішення про подальші плани з виробництва автомобілів на заводах Toyota Motor Corp. і дочірніх компаній в Японії буде прийнято, виходячи із ситуації з постачаннями автокомплектуючих.

Крім того, 11 квітня буде відновлено виробництво автомобілів на заводі «Сагаміхара Сентрал Мотор» в японській префектурі Канагава.

З 28 березня на заводах «Тсутсумі» в префектурі Аічі і «Кюсю» в японській префектурі Фукуока відновлено виробництво деяких моделей автомобілів з гібридним приводом, які користуються підвищеним попитом на світовому ринку, - Toyota Prius, Lexus CT200h та ін.

Як повідомляв УНІАН, раніше Toyota, а також інші японські автовиробники (Nissan, Honda, Subaru і Mitsubishi Motors) призупинили роботу своїх заводів через серії землетрусів і цунамі.