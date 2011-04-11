Щільність фіксованого телефонного зв'язку становить 28,2 телефони на 100 жителів

В Україні у 2010 році показник щільності (проникнення) фіксованого телефонного зв`язку, в порівнянні з 2009 роком, знизився на 0,1% і склав 28,2 телефони на 100 жителів.

Про це йдеться в річному звіті Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) за 2010 рік, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно зі звітом, рівень проникнення телефонного зв`язку в різних регіонах України розподіляється нерівномірно і в досить широкому діапазоні. Зокрема, найбільш високий рівень проникнення фіксованого телефонного зв`язку щільності в Києві - 58,6 телефони на 100 жителів. В Одеській області цей показник становить 50,4, у Запорізькій і Дніпропетровській областях - 34,9 і 32,6 відповідно.

У першу п`ятірку регіонів, в яких рівень проникнення фіксованого телефонного зв`язку перевищив значення 30 телефонів на 100 жителів, увійшов також Севастополь - 33,8.

У більшості регіонів України рівень проникнення фіксованого телефонного зв`язку знаходиться в проміжку між значеннями 20 та 30. Лідирують у цій групі регіонів Харківська (29,4 телефони на 100 жителів), Чернігівська (27,8) і Полтавська (27,5) області.

Серед аутсайдерів за рівнем проникнення фіксованого телефонного зв`язку в Україні західні регіони України, в яких рівень проникнення складає менше 20 телефонів на 100 жителів: Рівненська (19,8), Івано-Франківська (19,7), Волинська (19,6) та Закарпатська (15,9) області.

Довідка УНІАН. За даними НКРЗ, в Україні за підсумками 2010 року налічувалося 12,286 млн. фіксованих телефонів, з них 10,654 млн. у містах і 1,632 млн. у селах.