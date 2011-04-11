Янукович: Україна ввійшла у графік підготовки до Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що Україна практично увійшла у графік підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні регіонального комітету з економічних реформ у Львові.

Говорячи про те, що він сьогодні відвідав Львівський аеропорт і стадіон, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що можна простежити добру динаміку.

За його словами, те, що було на початку 2010 року, виглядало «сумно» і викликало відчуття, що Україні «загрожує те, що у неї відберуть європейське свято».

Президент наголосив, що це могло негативно позначитись на іміджі України. Він зауважив, що «нічого немає гіршого, ніж те, що країна є поганим господарем».

Сьогодні, констатував В.ЯНУКОВИЧ, завдяки спільним зусиллям Україна практично увійшла у графік і фактично врятувала своє добре ім’я. Він подякував віце-прем’єру Борису КОЛЕСНІКОВУ, керівникам областей, будівельникам і президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ, який взяв на себе відповідальність і «повірив Україні».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ сказав, що М.ПЛАТІНІ, рік тому повіривши Україні, що вона зможе увійти у графік підготовки до чемпіонату, дуже ризикував, оскільки якби Україна не виконала свою обіцянку, він міг втратити посаду під час перевиборів.

«Хочу публічно сказати: його рішення оцінив український народ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.