Станцію київського метро “Республіканський стадіон” перейменують

Станція київського метро “Республіканський стадіон”, яка знаходиться на площі біля Олімпійського стадіону, буде перейменована для уникнення плутанини серед туристів та гостей міста.

Про це сказав голова постійної комісії Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ після засідання комісії, де розглядалося це питання, повідомили УНІАН у його прес-службі.

“Наша комісія підтримала ініціативу метрополітену змінити назву, оскільки недоцільно мати станцію метро "Республіканський стадіон", яка носить стару назву стадіону, а не нову, бо це може дезінформувати, плутати туристів. Така зміна потрібна терміново, адже вже наступного року до Євро-2012 Київ прийматиме багато туристів, для яких стадіон буде одним із важливих об’єктів уваги”, - зауважив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат Київради також додав, що проект про перейменування станції пройшов розгляд у всіх комісіях та буде розглянутий на одній з найближчих сесій.