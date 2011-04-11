Підприємства сфери Мінінфраструктури збільшили перевезення вантажів на 15,7%

Згідно з оперативнимиданими,заIквартал 2011року підприємстватранспорту,що входятьдо сфери управлінняМіністерстваінфраструктуриУкраїні,перевезли130,2млн.тоннвантажів - цена15,7%більше,ніжзааналогічнийперіод 2010року.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службіміністерства.

Прицьомутранзитзалізничнимтранспортомзрісна23%істановив14,6млн.тонн.

Затримісяці2011 року впортах опрацьовано 27млн.295тис.тоннвантажів(на2,4%більше,ніжзааналогічнийперіод 2010року),зокрематранзитнихвантажів-10,1млн.тонн(на22,5%більше,ніжзатримісяціминулогороку)

ПротягомIкварталуперевезено702,2млн.пасажирів -на0,2%більшеаналогічногоперіодуминулогороку.

Зпочаткурокунаданопослугзв'язкунасуму11,7млрд.грн.,зякихнаселенню - насуму4,5млрд.грн.,що відповідно на5,1%і0,9%більше,ніжзааналогічнийперіодминулогороку.

Державнимипідприємствамитранспортно-дорожньогокомплексу та галузізв'язку до державногобюджету сплаченона21,5%більше,ніжминулогороку,-2245,8млн.грн.

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