У Херсонській області хочуть поглибити русло Дніпра під великотоннажні судна

Херсонська облдержадміністрація вивчає можливість поглиблення русла Дніпра в районі Херсона для проходження суден вантажопідйомністю до 50 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в розпорядженні голови Херсонської ОДА Миколи КОСТЯКА №181 від 4 квітня «Про план заходів щодо забезпечення виконання доручень Президента України», які Віктор ЯНУКОВИЧ дав центральним і місцевим органам виконавчої влади за результатами свого візиту до Херсонської області 10 лютого.

Відповідно до доручень Президента і голови Херсонської ОДА, планується за участю Національної академії наук розглянути питання про поглиблення судноплавної частини дельти Дніпра і здійснити техніко-економічні розрахунки з днопоглиблювальних робіт.

Провести ці роботи М.КОСТЯК доручив до 26 квітня. Відповідальними призначені віце-губернатор Анатолій ХОМЕНКО, держпідприємства «Дельта-лоцман» і «Херсонський морський торговельний порт», а також ДП «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот».

Раніше М.КОСТЯК повідомляв, що днопоглиблювальні роботи в акваторії Дніпра в районі Херсона планується провести на Херсонському морському каналі й на самій річці до верхньої ділянки в районі автомобільного моста через Дніпро (Антоновський міст).

Вартість таких робіт, за його словами, може становити до 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. Зараз ДП «Херсонський морський торговий порт» в основному приймає судна дедвейтом 5-10 тис. тонн.