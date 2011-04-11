Південна залізниця 16 квітня відправить у перший рейс новий поїзд «Георгій Береговий»

15 квітня відбудуться урочисті заходи, присвячені пуску поїзда №92/91 «Георгій Береговий» сполученням Полтава — Москва, який відправиться в перший рейс 16 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.

Презентація «іменного» поїзда відбудеться на станції Карлівка, де до 90-річчя від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Георгія Берегового також відкриється реконструйований вокзал і меморіальна дошка на його честь.

Реконструкція вокзалу станції Карлівка виконана Південною залізницею в рамках електрифікації ділянки Полтава — Красноград — Лозова. Крім Карлівки на цій ділянці будуть реконструйовані вокзали станцій Селещина, Красноград, Кегичівка, Сахновщина, проведена модернізація всієї залізничної інфраструктури.

Довідка УНІАН. Г.Береговий (15 квітня 1921 року — 30 червня 1995 року) — льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського Союзу (удостоєний першої зірки Героя за Велику Вітчизняну війну, а другої — за політ у космос).