«Бориспіль» в 1-му кварталі збільшив пасажиропотік на 25%

ДП«Міжнароднийаеропорт«Бориспіль» у1-мукварталі 2011р. збільшивобслуговуванняпасажирівна25%- до1млн.424,5тис.чоловік.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службіаеропорту.

Прицьому кількістьобслугованихаеропортомрейсівзрослана23%​​порівнянозаналогічнимперіодомминулогороку,-до23тис.120рейсів.

Вантажопотокиаеропортузрослина18%-до 6510 тонн,поштовіпотоки-на7%-до1 249тонн.

ДовідкаУНІАН.ДП«Міжнароднийаеропорт«Бориспіль» є головнимиповітрянимиворотамиУкраїни та обслуговуєпонад 70% авіаційнихпасажирськихперевезень країни.Аеропорт розташованийнаперетинібагатьох повітрянихтрас, що проходятьзАзіїдо Європи,Америки і у зворотномунапрямку,ієєдинимаеропортом України,з якого виконуютьсятрансконтинентальнірейси.З аеропорту«Бориспіль»понад 50 авіакомпанійздійснюютьрегулярніпасажирськірейсина100 маршрутахміжнародних іукраїнськихрейсів.

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