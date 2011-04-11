У команді заарештованого в Венесуелі грецького судна є двоє українців

У Венесуелі за підозрою у перевезенні наркотиків було заарештовано судно Maria L (прапор – Греція, порт реєстрації - Пірей), серед членів екіпажу якого є двоє громадян України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це поінформувало Посольство України в Грецькій Республіці.

За даними дипустанови, представник компанії-оператора Vrontados S.A. найняв венесуельську юридичну компанію для представлення захисту членів екіпажу у суді.

На даний час матеріали у справі передані до прокуратури для винесення відповідного рішення.

Українські моряки перебувають на борту судна Maria L.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Грецькій Республіці та Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, за даними видання «Морський бюлетень «Совфрахт», представники венесуельської влади через виявлення на судні 400 кг кокаїну затримали грецький балкер Maria L. і заарештували екіпаж, до складу якого входять громадяни України.