Цього року абонплата за місцевий фіксований зв'язок зросте на 10-35%

На черговому засіданні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) були затверджені нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (місцеву фіксовану телефонію), що припускають зростання абонплати на 10% для телефонів без погодинної оплати і на 35%, - для телефонів з погодинною оплатою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

«Метою внесення змін є наближення тарифів на послуги місцевого зв`язку до рівня їх собівартості за умови збереження доступності послуг для всіх категорій користувачів», - наголошується в повідомленні.

За даними НКРЗ, нові тарифи впроваджуватимуться в два етапи впродовж 2011 року.

Так, з 1 травня 2011 року кількість хвилин, що не тарифікуються, «збільшується вдвічі і становитиме 400 хвилин в рахунок абонентської плати» (при цьому слід зазначити, що з травня 2011 року НКРЗ залишає один тарифний план для населення замість чотирьох нині існуючих тарифних планів з різним числом хвилин (200,400, 500 і 600 хвилин), що не тарифікуються, і це «збільшення» відноситься до тарифного плану з 200 хвилинами, що не тарифікуються).

Одночасно з цим, з 1 травня 2011 року буде підвищена абонентська плата, котра складе для населення і бюджетних установ міст і райцентрів, 24 грн. 78 коп. (зростання на 10%) без погодинної оплати місцевих розмов, і з погодинною оплатою – 20 грн. 56 коп. (зростання на 25%). Нова абонплата за місцевий телефонний зв`язок для населення сіл і селищ міського типу зросте на 25% і складе 12 грн. 52 коп. без погодинної оплати і 10 грн. 96 коп. - з погодинною (тут і далі всі тарифи вказані без ПДВ).

Таке ж зростання абонплати встановлене і для небюджетних організацій, котра складе з 1 травня 2011 року 37 грн. 19 коп. (зростання на 10%) без погодинної оплати місцевих розмов, і з погодинною оплатою – 29 грн. 59 коп. (зростання на 25%). Для сіл і селищ нова абонплата зросте на 25% - до 19 грн. 66 коп. без погодинної оплати і 17 грн. 22 коп. - з погодинною (всі тарифи вказані без ПДВ).

На другому етапі, з вересня 2011 року, кількість хвилин, що не тарифікуються, збільшується до 600 хвилин. При цьому ще на 10% буде підвищена абонентська плата для абонентів з погодинною оплатою – для населення і бюджетних установ міст і райцентрів вона становитиме 22 грн. 28 коп. (абонплата для абонентів без погодинної оплати не зміниться), для абонентів сіл і селищ - 13 грн. 52 коп. без погодинної оплати і 11 грн. 84 коп. - з погодинною.

Ще на 10% зросте і абонплата для небюджетних організацій і складе для телефонів з погодинною оплатою – 29 грн. 59 коп. (абонплата для телефонів без погодинної оплати у вересні не зміниться). Також на 10% зросте нова абонплата за місцевий телефонний зв`язок для небюджетних організацій сіл і селищ міського типу, яка складатиме 21 грн. 23 коп. без погодинної оплати і 18 грн. 60 коп. - з погодинною.

При цьому, як наголошується в повідомленні НКРЗ, зміни в Граничні тарифи передбачають істотне зниження плати за встановлення телефону для населення і підприємств, установ і організацій, а також за перемикання основного телефону абонентів відомчих АТС на АТС телефонної мережі загального користування.

Так тариф на встановлення для підприємств і установ з травня 2011 року становитиме 250 грн. замість 600 грн. сьогодні, а для населення він знизиться з 150 грн. до 100 грн.

Діючі Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені рішенням НКРЗ № 1491 від 28.04.2009 р., втратять чинність з 1 травня 2011 року.

Регуляторний акт про нові тарифи набуває чинності після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України і публікації в офіційних виданнях.