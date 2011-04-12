Москва. Цього року в рамках проекту «Морський старт» планується здійснити два запуски.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав віце-президент ВАТ «РКК «Енергія» ім. С.П. Корольова» Олександр ПИЗІН.

«Програма «Морський старт» запускається цього року знову. Дві ракети готові і планується в середині року і наприкінці року здійснити два старти», - сказав О.ПИЗІН

Він також зазначив, що в рамках програми «Наземний старт» буде здійснено один запуск.

О.ПИЗІН нагадав, що ці запуски здійснюються на ракеті «Дніпро», що виготовляється на «Південмаші».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Виробниче об`єднання «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» створене в 1944 році. Виробляє ракетно-космічну техніку, трактори, сільськогосподарські машини, тролейбуси, трамваї, вітроенергетичні установки, а також товари народного споживання.

Міжнародний космічний проект «Морський старт» був визнаний науково-технічним проривом 2009 року на міжнародному конгресі з астронавтики, який відбувся 12–17 жовтня 2009 року в Республіці Корея.

У проекті з 1995 року беруть участь американська аерокосмічна компанія Воеіng, українські КБ «Південне» і ВО «Південмаш» (м. Дніпропетровськ), російська ракетно-космічна корпорація «Енергія» і норвезька суднобудівна компанія Кvаеrner. З 1999 р. жовтня 2009 рр. за допомогою триступінчатої ракети-носія «Зеніт-3SL», спроектованій у КБ «Південне», було виведено на геостаціонарні орбіти 28 космічних апаратів.

«Морський старт» - поки що єдиний у світі проект, який здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. За рахунок вигідного місцеположення точки старту, ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж з наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.