«Єврокар» збільшив виробництво автомобілів у 2,3 раза

Виробник автомобілів марок VW Group - ЗАТ «Єврокар» (Ужгородський р-н, Закарпатська обл.) у січні-березні збільшило виробництво автомобілів різних марок у 2,3 разиа порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 2,258 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», до якої входить «Єврокар».

У повідомленні наголошується, що в березні «Єврокар» збільшив виробництво автомобілів різних марок у 3,2 раза порівняно з березнем 2010 року - до 1207 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Єврокар» збільшив виробництво автомобілів різних марок у 2 рази в порівняно з 2009 роком - до 7,195 тис. штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Єврокар» (с. Соломоново Ужгородського району Закарпатської області) є виробником автомобілів марок Volkswagen Group в Україні.

З вересня 2004 року компанія веде будівництво другої черги виробничих потужностей, що дозволить збільшити щорічне виробництво автомобілів до 45 тис. штук на рік з одночасним поглибленням локалізації виробництва на території Україні.

Холдинг Volkswagen володіє марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley і деякими іншими.