ІМТП оголосив передкваліфікацію на реконструкцію трьох причалів по кредиту ЄБРР

Державне підприємство "Іллічівський морський торговий порт» запрошує до передкваліфікації на Контракт на виконання будівельних робіт з реконструкції причалів № № 7, 8 і 9 порту в рамках кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Оголошення розміщене на сайті порту.

Як наголошується в повідомленні, запрошення до передкваліфікації слідує за загальним повідомленням про закупівлі в рамках проекту, яке було опубліковане на офіційному інтернет-ресурсі ЄБРР та оновлене 5 квітня 2011 р.

Пропозиції приймаються для фірм та спільних підприємств будь-яких країн до 23 травня 2011 р.

Ця передкваліфікація і наступні тендерні процедури стосуються тільки будівельних робіт з реконструкції причалів № № 7, 8 і 9, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня стало відомо, що ЄБРР погодився перенести останню дату надання кредиту ДП «Іллічівський морський торговий порт" з 1 грудня 2010 на 1 травня 2014 р. Про це УНІАН повідомили в ІМТП.

Нагадаємо, тендер з реконструкції причалів було анульовано, другий - із закупівлі перевантажувальної техніки - було припинено ще до подачі пропозицій потенційними учасниками. Як пояснювали в порту, тендери були припинені в зв'язку зі зміною кон'юнктури ринку що сталися за час, поки йшли судові справи навколо тендеру з реконструкції причалів.

Довідка УНІАН. ІМТП у 2007 році отримав кредит Європейського банку реконструкції та розвитку для виконання проекту «Розвиток інфраструктури Іллічівського морського торгового порту» на суму 26 млн. євро. Цей проект включає в себе реконструкцію існуючих трьох причалів, їх обладнання перевантажувальною технікою, і днопоглиблювальні роботи для збільшення глибини спочатку до 14,5 м, а надалі до 16 м. Кредит надано на 15 років з відстрочкою проплат основної суми боргу на чотири роки. Загальна вартість проекту - 38,9 млн. євро.

Метою проекту є збільшення експлуатаційної надійності та ефективності надання портових послуг, а також вирішення важливої ​​транспортної проблеми в рамках сприяння розвитку найбільшого контейнерного терміналу на Чорному морі.