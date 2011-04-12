Аеропорт «Бориспіль» очолив Антон Волов

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 12 квітня 2011 р. очолив новий керівник – Антон ВОЛОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, колективу підприємства його представив перший заступник голови Державної авіаційної служби України Олександр ГРЕЧКО.

До призначення на посаду керівника ДП МА «Бориспіль» А.ВОЛОВ працював заступником голови Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу і реалізації інфраструктурних проектів, відповідав за операційну підготовку аеропортів до чемпіонату.

«Перед нами стоять амбітні завдання – вивести якість обслуговування пасажирів в аеропорту «Бориспіль» на рівень міжнародних стандартів як у рамках проведення Євро-2012, так і після його завершення. Аеропорт «Бориспіль» повинен стати одним з кращих аеропортів Європи», – сказав А.ВОЛОВ, виголошуючи програму дій на посаді генерального директора. Основними завданнями своєї діяльності новий керівник аеропорту назвав завершення будівництва інфраструктурних об'єктів, залучення нових авіакомпаній, поліпшення конкурентоспроможності головних повітряних воріт України.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ 7 квітня заявив, що має намір звільнити генерального директора аеропорту «Бориспіль» Бориса ШАХСУВАРОВА. За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, він має ряд претензій до роботи аеропорту з погляду зручності для рядових пасажирів.

Б.ШАХСУВАРОВ обіймав цю посаду з 2008 року.

Довідка УНІАН. Антон Костянтинович ВОЛОВ, 1979 року народження, має вищу економічну освіту – закінчив з відзнакою Донецький державний університет економіки і торгівлі. В авіацію прийшов у 2004 році на посаду фінансового директора комунального підприємства «Авіакомпанія «Донбасаеро». Керував проектами бізнес-авіації.