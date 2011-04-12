Придніпровська залізниця отримала понад 58% компенсації за перевезення пільговиків

Запершийкварталпоточногороку в приміському сполученніпоїздамиПридніпровськоїзалізниці перевезено 1,3млн.пасажирівпільговихкатегорій насуму7млн.грн.,прицьомузмісцевихбюджетівкомпенсовано58,6%(4,1млн.грн.)витратна перевезенняпільговиків.

ПроцеУНІАНповідомиливПридніпровській залізниці.

Вцілому за тримісяці2011Придніпровськазалізницяперевезла 2млн.721,2тис.пасажиріву приміському сполученні.

Виручкавідприміськихперевезень за цейперіодсклала14млн.097,9тис.грн.

ДовідкаУНІАН.ДП«Придніпровськазалізниця»щорічноперевозитьбільше90млн.пасажирів.До складумагістралівходять4дирекціїзалізничнихперевезень(Дніпропетровська,Криворізька,Запорізька таКримська),роботи з перевезеннявиконуються248станціями,загальначисельністьпрацівниківперевищує 61тис.осіб.

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