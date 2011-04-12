«ЗАЗ» збільшив виробництво легкових авто в 4,3 раза

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ, м. Запоріжжя) в січні-березні ц.р. збільшив виробництво легкових автомобілів у 4,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 13,708 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром», до якої входить ЗАЗ.

У повідомленні наголошується, що в січні-березні ц.р. ЗАЗ не виробляв автобуси, а також випустив 238 вантажних автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укравтопрому», в 2010 році ЗАЗ скоротив виробництво легкових автомобілів на 3,8% порівняно з 2009 роком, до 42,266 тис. штук. У 2010 році ЗАЗ збільшив виробництво автобусів на 86,9% порівняно з 2009 роком, до 344 штук, а також збільшив виробництво вантажних автомобілів на 40,4% - до 2855 штук.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до Корпорації «УкрАВТО».

Корпорація «УкрАВТО» - найбільший виробник автомобілів в Україні та Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. В активі «УкрАВТО» - успішне багаторічне співробітництво з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і «АвтоВАЗ».

У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.