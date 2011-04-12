Число абонентів компанії ВОЛЯ, які користуються електронними рахунками, збільшилася в 2,5 раза

З моменту старту інформаційної кампанії в жовтні минулого року, спрямованої на ресурсозбереження, число абонентів, які відмовилися від паперових рахунків на користь електронних - збільшилася в 2,5 раза. Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

Вона зазначила, що в компанії розраховують, як мінімум, подвоїти в 2011 році число абонентів, які відмовляться від паперових рахунків на користь електронних і будуть використовувати електронні платіжні системи. Інтернет відкрив широкі можливості для енерго- та ресурсозбереження, а також для зменшення витрат в цілому.

«Компанія ВОЛЯ проводить активну інформаційну кампанію з популяризації електронних систем оплати, які передбачають перехід до електронних рахунків і одночасну відмову від паперових рахунків, які направляються абонентам поштою», - зазначила А.Сігда.

У рамках цієї програми компанія ВОЛЯ разом із скаутською організацією «Пласт» організувала у Львові акцію «Парки - замість паперових рахунків». Зокрема, учасники «зеленої» ініціативи ВОЛІ, серед яких співробітники компанії та члени скаутської організації «Пласт», висадили саджанці дерев у сквері по вул. Героїв УПА, розташованому по дорозі з центру міста до львівського аеропорту і саме на цьому шляху в гостей міста формуються перші враження про Львів.

Поетапна комплексна програма ВОЛІ з економного використання ресурсів офіційно стартувала в 2008 році, хоча основні її принципи застосовувалися в компанії з дня її створення. Один з напрямів, безпосередніми учасниками якого є також абоненти, це поступовий перехід до електронних рахунків і повністю інтерактивного управління послугами, включаючи поповнення особових рахунків у режимі онлайн.

Минулого року на початку навчального року співробітники компанії запропонували керівництву кількох київських шкіл, де навчаються їхні діти, посадити шкільні парки. Дерева для створення таких зелених оаз ВОЛЯ закупила у білоцерківському дендропарку «Олександрія» на кошти, заощаджені завдяки поступовому переходу киян на електронні рахунки та електронні системи оплати.

Окрім Львова, «зелені» акції, на підтримку кампанії з ресурсозбереження, ВОЛЯ проведе в квітні в Києві, Полтаві та Харкові.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. Компанія надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний Інтернет, комп'ютерний та голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.