Автовиробники і автоімпортери домовилися про проведення автосалону

Асоціація автовиробників України (УкрАвтоПром) та Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) домовилися про проведення в цьому році спільного Київського міжнародного автосалону.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Київського міжнародного автосалону.

У повідомленні відзначається, що подолання наслідків кризових явищ в економіці вимагає об'єднання зусиль «УкрАвтоПрому» і ВААІД.

«Рішення про спільне проведення Київського міжнародного автосалону 25-29 травня 2011 року на території Міжнародного виставкового центру вже прийнято. Переговори успішно завершені», - зазначено в повідомленні.

Представники асоціацій, які об'єднують ВААІД, УкрАвтоПром і виставкового оператора (компанія «АвтоЕкспо»), в результаті численних зустрічей і консультацій виробили загальну стратегію підготовки та проведення Київського міжнародного автосалону.

«В ім'я об'єднання авторинку України учасниками переговорів було прийнято рішення - запропонувати взяти участь в експозиції автосалону всім без винятку операторам ринку легкових автомобілів на рівних умовах, ціна одиниці виставкової площі однакова для представників обох асоціацій і не перевищує рекомендованої в результаті маркетингових досліджень», - сказано в повідомленні.

При цьому зазначено, що ціна одиниці виставкової площі дозволяє будь-якій автомобільній компанії сформувати досить економний бюджет участі в автосалоні в сучасних пост-кризових умовах.

«Світова економічна криза суттєво позначилася на рівні продажів автомобілів, саме тому, ВААІД, УкрАвтоПром і «АвтоЕкспо», розуміючи важливість спільних дій, віднайшли можливість запропонувати зазначені вище, рівні умови участі для автомобільних брендів», - додається в повідомленні.

При цьому, розпорядник Київського міжнародного автосалону - компанія «АвтоЕкспо» гарантує високий рівень промо-кампанії мотор-шоу і високий рівень його організації.

Нагадаємо, раніше в Україну одночасно проводилися два автосалони - «Київський міжнародний автосалон SIA» і «ВААІД Kyiv Automotive Show».