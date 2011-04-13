Колесніков у Москві обговорить питання співпраці України і Росії у транспортній сфері

10:07, 13 квітня 2011
Транспорт/Звя'зок
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13-14 квітня у Москві проходитиме дев’яте засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Співголови підкомісії - віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ і міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Представники української та російської сторін обговорять питання співробітництва країн у транспортній сфері. Зокрема, йтиметься про співпрацю у водній, залізничній, автомобільній, авіаційній галузях та дорожньому господарстві, організацію роботи щодо безпеки на транспорті.

Крім того, члени підкомісії обговорять реалізацію проекту мостового переходу через Керченську протоку.

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