Колесніков у Москві обговорить питання співпраці України і Росії у транспортній сфері

13-14 квітня у Москві проходитиме дев’яте засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Співголови підкомісії - віце-прем`єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ і міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Представники української та російської сторін обговорять питання співробітництва країн у транспортній сфері. Зокрема, йтиметься про співпрацю у водній, залізничній, автомобільній, авіаційній галузях та дорожньому господарстві, організацію роботи щодо безпеки на транспорті.

Крім того, члени підкомісії обговорять реалізацію проекту мостового переходу через Керченську протоку.