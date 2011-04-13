Україна посіла 90-е місце в рейтингу країн з розвитку інформаційних технологій (так званий індекс розвиненості ІКТ) у 2010 - 2011 рр. Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), опустившись з 82-го місця порівняно з минулим рейтингом 2009 - 2010 рр. Про це повідомляється у звіті, представленому на сайті ВЕФ.

Лідерами з розвитку інформаційних технологій у світі продовжують залишатися Швеція і Сінгапур, третє місце посіла Фінляндія (у минулому рейтингу посідала 6-е місце), на четвертому-п’ятому місцях - Швейцарія і США, що зберегли свої позиції порівняно з попереднім рейтингом. До десятки також увійшли Тайвань, Данія, Канада, Норвегія і Корея.

Китай перемістився в рейтингу на одну позицію вище і посів 36-е місце. Також покращила своє становище й Росія, перемістившись на три позиції вгору порівняно з попереднім рейтингом, і посіла 77-у позицію.

Серед колишніх республік СРСР найбільш високу позицію зайняла в останньому рейтингу Естонія - 26-е місце, Литва - на 42-му місці та Латвія – на 52-му.

Індекс розвиненості ІКТ заснований на комбінації загальнодоступних статистичних даних і результатів опитування керівників компаній, всього в рейтингу ВЕФ досліджується стан інформаційних технологій у 138 країнах.