«Укрзалізниця» відмовляється від ревізорів і вдосконалить систему інспекції поїздів

На залізничному транспорті України якісно змінюються підходи до організації контрольно-ревізійної роботи.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», генеральний директор відомства Володимир КОЗАК доручив структурним підрозділам в стислі терміни здійснити реформування системи інспекції поїздів з метою підвищення ефективності роботи контрольно-ревізійних підрозділів.

Згідно з повідомленням, 4 квітня цього року В.КОЗАК підписав наказ, згідно з яким начальники залізниць зобов`язані ліквідувати відділи ревізій і контролю пасажирських поїздів служб контролю і внутрішнього аудиту і посади працівників контрольно-ревізійних відділів, служб приміських пасажирських перевезень, дирекцій залізничних перевезень, інших підрозділів залізниць, що виконують перевірки в приміських поїздах.

У зв`язку з цим, звільниться 67 працівників відділів ревізій і контролю пасажирських поїздів, 53 працівники контрольно-ревізійних відділів у секторі приміських перевезень, а також - близько 70 ревізорів дирекцій залізничних перевезень Львівської залізниці та інших її підрозділів. За даними відомства, всі вони будуть працевлаштовані на залізницях з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи і освіти.

Натомість, боротися з безбілетними пасажирами буде більш дієва і ефективна Інспекція з контролю обслуговування пасажирів на вокзалах і в поїздах, яка перебуватиме в структурі «Укрзалізниці». З її фахівців будуть створені мобільні групи, які здійснюватимуть позапланові рейди і планові перевірки.

Керівництво «Укрзалізниці» переконане, що заходи з удосконалення контрольно-ревізійної роботи зроблять її ефективною, сприятимуть якісному і добросовісному виконанню працівниками своїх обов`язків, сприятимуть підвищенню рівня дохідності від пасажирських перевезень, а також заощадять кошти, які раніше витрачалися на утримання великого штату ревізорів.