«Укрзалізниця» змінює підхід до відбору персоналу, зокрема, провідників

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК ініціює зміни системи відбору персоналу і його працевлаштування в пасажирському секторі.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, йдеться про провідників, яких на українських залізних працює більш як 22 тис. чоловік.

Необхідність проведення таких заходів викликана значною кількістю порушень і зловживань провідниками поїздів при виконанні своїх службових обов`язків.

На думку генерального директора «Укрзалізниці», покращити ситуацію з обслуговуванням пасажирів і зменшити кількість порушень можна лише за рахунок виключення людського чинника з процесу відбору провідників і призначення їх на певні маршрути. «Впровадження автоматизованих систем у процесі підбору фахівців і мінімізація людського чинника - такі першочергові завдання щодо покращенню ситуації з обслуговуванням пасажирів у поїздах. Вирішувати, на який маршрут потрапить той чи інший провідник, буде автоматизована система, а не керівник підрозділу чи начальник поїзду», - сказав В.КОЗАК.

Як відзначають у відомстві, вже незабаром автоматизована система вибиратиме кандидатів зі сформованого кадрового резерву. Другий етап - з бази провідників та ж автоматизована система за принципом випадкових чисел формуватиме бригади провідників на той чи інший маршрут. Крім того, передбачено, що через певний проміжок часу в автоматичному режимі відбуватиметься ротація екіпажа.

Таким чином, одним із пріоритетів своєї діяльності нове керівництво «Укрзалізниці» ставить широке застосування автоматизованих систем і процесів, які дозволяють уникнути суб`єктивного впливу посадовця на процес ухвалення рішень.