«Укрзалізниця» має намір автоматизувати процес закупівлі товарно-матеріальних цінностей

Одним з пріоритетів своєї діяльності нове керівництво «Укрзалізниці» ставить широке застосування автоматизованих систем і процесів, які дозволяють уникнути суб`єктивного впливу посадовця на процес прийняття рішень.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на гендиректора відомства Володимира КОЗАКА, зокрема, такі зміни очікуються в системі закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

«Укрзалізниця» застосовуватиме відкриті електронні торги, відкриті заявки і прозорий процес визначення переможця.

"Така організація процесу дасть змогу позбутися підґрунтя для зловживань і зробить закупівлі товарно-матеріальних цінностей максимально відкритими і прозорими», - відзначив В.КОЗАК.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» також має намір впровадити автоматизовані системи в процесі підбору фахівців на залізниці, зокрема, провідників.